Благодаря помощи наших партнеров безумное огневое преимущество россиян постепенно начинает нивелироваться. Совсем скоро враг окажется в ситуации, когда в войне против Украины у него не останется ни одного весомого козыря.

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Польские танки Т-72 уже работают на передовой

Наши герои показали яркое видео работы польских танков Т-72 на линии столкновения с оккупантами. С начала полномасштабного вторжения России Польша предоставила ВСУ более 200 танков Т-72, прошедших модернизацию.

Наши мастерские воины уверяют: владение этим оружием у них на высоком уровне, поэтому потери врага постоянно растут и продолжат это делать до победы Украины.

Работа польских танков Т-72 на передовой: видео

Война россии из Украины: последние события

У российских оккупантов начались очень серьезные проблемы с логистикой. В течение двух недель нашим героям удается очень точно целить по вражеским складам с боеприпасами, что очень серьезно замедляет россиян.

Жителей Херсонской области просят позаботиться о своей безопасности во время контрнаступления ВСУ. Наших граждан просят эвакуироваться любым возможным способом или обустроить себе укрытие.

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