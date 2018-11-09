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      Польские радикалы готовят провокации под видом украинских националистов

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      В день 100-летия независимости Польши радикалы готовят провокации
      В день 100-летия независимости Польши радикалы готовят провокации / Голос Америки

      В воскресенье, 11 ноября, в Варшаве польские радикалы планируют осуществить провокации под видом якобы украинских националистов. Об этом предупредило Посольство Украины в Польше.

      Дипломатическое ведомство призвало жителей и гостей польской столицы проявлять в этот день особую бдительность и осторожность – прежде всего во время пребывания в центре Варшавы и вблизи Национального стадиона.

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      Обращаемся также к друзьям-полякам, чтобы во время празднования 100-летия восстановления независимости Польши не поддаваться на разного рода провокации, которые могут иметь целью сознательное разжигание ненависти к украинцам. Не дадим себя спровоцировать,
      – призвали украинские дипломаты.

      Ранее мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила проводить марш националистов 11 ноября ко дню 100-летия независимости Польши из-за того, что такие события в предыдущие годы сопровождались акциями экстремистов. Однако 9 ноября этот запрет отменил суд.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины История Новости Польши
      Источник: 24 канал
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