Польські радикали готують провокації під виглядом українських націоналістів

У неділю, 11 листопада, у Варшаві польські радикали планують здійснити провокації під виглядом нібито українських націоналістів. Про це попередило Посольство України в Польщі.

Дипломатичне відомство закликало жителів і гостей польської столиці проявляти в цей день особливу пильність і обережність – перш за все під час перебування в центрі Варшави і поблизу Національного стадіону.

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Звертаємося також до друзів-поляків, щоб під час святкування 100-річчя відновлення незалежності Польщі не піддаватися на різного роду провокації, які можуть мати на меті свідоме розпалювання ненависті до українців. Не дамо себе спровокувати,

– закликали українські дипломати.

Раніше мер Варшави Ханна Гронкевич-Вальц заборонила проводити марш націоналістів 11 листопада до дня 100-річчя незалежності Польщі через те, що такі події в попередні роки супроводжувались акціями екстремістів. Проте 9 листопада цю заборону скасував суд.