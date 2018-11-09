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      Польські радикали готують провокації під виглядом українських націоналістів

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      У день 100-річчя незалежності Польщі радикали готують провокації
      У день 100-річчя незалежності Польщі радикали готують провокації / Голос Америки

      У неділю, 11 листопада, у Варшаві польські радикали планують здійснити провокації під виглядом нібито українських націоналістів. Про це попередило Посольство України в Польщі.

      Дипломатичне відомство закликало жителів і гостей польської столиці проявляти в цей день особливу пильність і обережність – перш за все під час перебування в центрі Варшави і поблизу Національного стадіону.

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      Звертаємося також до друзів-поляків, щоб під час святкування 100-річчя відновлення незалежності Польщі не піддаватися на різного роду провокації, які можуть мати на меті свідоме розпалювання ненависті до українців. Не дамо себе спровокувати,
      – закликали українські дипломати.

      Раніше мер Варшави Ханна Гронкевич-Вальц заборонила проводити марш націоналістів 11 листопада до дня 100-річчя незалежності Польщі через те, що такі події в попередні роки супроводжувались акціями екстремістів. Проте 9 листопада цю заборону скасував суд.

       

      Теги: Новини України Новини політики Історія Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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