У Польщі знищили пам’ятники над могилою українського священика та його родини: фото

На кладовищі у польському селі Фредрополь (Підкарпатське воєводство) знищено два пам’ятники над гробом українського священика та його родини.

Як повідомляє "Наше Слово", 1 листопада, у День всіх святих, на кладовище у Фредрополі приїхали українці з Перемишля, щоб запалити лампадки на могилах. Вони побачили, що деякі пам’ятники знищені. Про це розповіла Марія Туцька, голова перемишльського відділу Об’єднання українців у Польщі (ОУП).

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Понищений пам'ятник українського священика у Польщі/ Фото з архіву перемишльського відділу Об’єднання українців у Польщі

Невідомі знищили могилу українського священика Івана Гнатищака.



Понищений пам'ятник українського священика у Польщі/ Фото з архіву перемишльського відділу Об’єднання українців у Польщі

Отець Іван до ІІ Світової війни був парохом греко-католицької парафії у селі Корманичі. Вандали перевернули елементи пам’ятника, та залишили безлад біля могили. ОУП хоче подати заяву до прокуратури у цій справі.



Перекинуті елементи пам’ятника/ Фото з архіву перемишльського відділу Об’єднання українців у Польщі



Безлад на могилі українського священика у Польщі/ Фото з архіву перемишльського відділу Об’єднання українців у Польщі

Від 2014 року на території південно-східної Польщі відбулися акти вандалізму та руйнувань кільканадцяти українських пам’ятників, зокрема у Вербиці, на горі Монастир біля Верхрати, у Верхраті, Радружі, Пикуличах, Молодичі, Грушовичах.

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