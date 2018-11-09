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      У Польщі знищили пам’ятники над могилою українського священика та його родини: фото

      812 Читать новость на русском
      У Польщі знищили пам’ятники над могилою українського священика
      У Польщі знищили пам’ятники над могилою українського священика / mapme.club

      На кладовищі у польському селі Фредрополь (Підкарпатське воєводство) знищено два пам’ятники над гробом українського священика та його родини.

      Як повідомляє "Наше Слово", 1 листопада, у День всіх святих, на кладовище у Фредрополі приїхали українці з Перемишля, щоб запалити лампадки на могилах. Вони побачили, що деякі пам’ятники знищені. Про це розповіла Марія Туцька, голова перемишльського відділу Об’єднання українців у Польщі (ОУП).

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      вандалізм пам'ятники Польща могила
      Понищений пам'ятник українського священика у Польщі/ Фото з архіву перемишльського відділу Об’єднання українців у Польщі

      Невідомі знищили могилу українського священика Івана Гнатищака.

      вандалізм пам'ятник Польща український священник
      Понищений пам'ятник українського священика у Польщі/ Фото з архіву перемишльського відділу Об’єднання українців у Польщі

      Отець Іван до ІІ Світової війни був парохом греко-католицької парафії у селі Корманичі. Вандали перевернули елементи пам’ятника, та залишили безлад біля могили. ОУП хоче подати заяву до прокуратури у цій справі.

      пам'ятник вандалізм Польща священник
      Перекинуті елементи пам’ятника/ Фото з архіву перемишльського відділу Об’єднання українців у Польщі

      вандалізм Польща кладовище пам'ятник священник
      Безлад на могилі українського священика у Польщі/ Фото з архіву перемишльського відділу Об’єднання українців у Польщі

      Від 2014 року на території південно-східної Польщі відбулися акти вандалізму та руйнувань кільканадцяти українських пам’ятників, зокрема у Вербиці, на горі Монастир біля Верхрати, у Верхраті, Радружі, Пикуличах, Молодичі, Грушовичах.

      Читайте також: Україна наполягає на відновленні пам'ятника воїнам УПА у Польщі

      Теги: Новини України Новини Польщі Скандал
      Джерело: 24 Канал
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