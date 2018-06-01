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Україна наполягає на відновленні пам'ятника воїнам УПА у Польщі

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З 24 до 26 травня у польському селі Грушовичі проводилась українська пошукова експедиція. На місці зруйнованого пам'ятника знайшли 18 людських останків. За попередніми висновками українських експертів, серед знайденого щонайменше три поховання воїнів УПА.

Коли зруйнували пам’ятник воїнам УПА на цвинтарі польського села Грушовичі поблизу Перемишля, Україна сприйняла цей акт вандалізму як наругу. Адже пам’ятник не був символічним, його встановили на місці поховань.

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Польська сторона заперечувала це до останнього, та минулого тижня тут провели розкопки і знайшли 18 людських останків. Поляки заявляють, що це захоронення ХІХ століття і не воно пов’язане з УПА. Попри це, свідок пошукових робіт з України розповів, що знахідки, а саме монети і німецький ґудзик, XX століття більш, ніж красномовні.


Монумент воякам УПА в Грушовичах, який був зруйнований минулого року

Опираючись на польські та українські архіви, журналісти "Історичної правди" провели власне дослідження, і нарахували щонайменше п’ятьох упівців, похованих у Грушовичах. Дізнавшись про початок розкопок на тамтешньому цвинтарі, українці чекали експертних висновків і почули їх вже наступного дня після завершення робіт.

До середини 40-х років, кажуть історики, у цій місцевості жили здебільшого українці і серед знайдених останків щонайменше троє - члени українського підпілля. Це підтверджують спогади очевидців і архівні дані. До того ж, тіла були на глибині одного метра свідчення того, що ховали їх поспіхом.

Є такий дослідник, українець, історик з Варшави Євген Місило він, як мінімум опрацював вісім імен, які точно були українцями і були пов’язані з УПА, поховані в різних частинах цього цвинтаря,
– розповів історик Роман Кабачій.

Нині у Польщі близько 80 українських пам’ятників і пам’ятних знаків, які належать XX століттю. Польських в Україні вчетверо більше. Після інциденту у Грушовичах, Україна наклала мораторій на ексгумацію останків поляків на своїй території. Однак наш західний сусід хоче відновити пошукові роботи.

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Україна наполягає, аби Польща відновила зруйнований пам’ятник воїнам УПА. Так і буде, якщо на тому місці виявлять поховання - зазначав ще до початку розкопок посол Польщі в Україні Ян Пєкло. Людські останки вже знайшли, залишилося довести, що серед них є і бійці українського підпілля.

Більше дивіться у сюжеті.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Новини Польщі УПА Історія
Джерело: 24 Канал
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