У Польщі розбився легкомоторний літак: є загиблі

У Польщі на території Лодзинського воєводства розбився легкомоторний літак, в результаті аварії загинули дві людини.

Про це повідомляє RMF24.

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Зазначається, що літак Qualt 200 розбився на полі, де розташований приватний авіаклуб. Від удару об землю літак повністю зруйнувався. В результаті аварії загинув власник і пілот літака, а також пасажир.

За попередніми даними, причиною падіння став відрив крила літака. Зараз на місці події працюють прокурор і поліцейські, які чекають прибуття експертів Державної комісії з розслідування авіаційних інцидентів.