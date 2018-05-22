В Казахстані вітер "здув" літак зі злітної смуги

Курйозна ситуація сталася у вівторок, 22 травня, у міжнародному аеропорту Астани. Літак авіакомпанії Air Astana з пасажирами на борту "здув" сильний вітер за межі злітно-посадкової смуги.

Про це повідомив комітет цивільної авіації Міністерства з інвестицій та розвитку Казахстану у Facebook.

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В цей час на борту літака перебували 97 пасажирів і 9 членів екіпажу. Відомо, що аероплан має дуже пошкоджений двигун.

Сьогодні в аеропорту міста Астани літак Airbus 320 рейсу Шимкент-Астана авіакомпанії Air Astana після посадки о 13:22 під час пробігу викотився за межі злітно-посадкової смуги,

– йдеться у повідомленні.

Випадок стався о 13:22 за місцевим часом, через інцидент робота аеропорту була припинено на 40 хвилин.

Нагадаємо, що 19 квітня літак американської авіакомпанії Delta Air Lines, що здійснював рейс з Атланти до Лондона, здійснив екстрену посадку через загоряння двигуна. Пасажири, які перебували на борту Airbus A333, публікували у соцмережах фото та відео, як із під крила літака валував густий чорний дим.