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В Казахстані вітер "здув" літак зі злітної смуги

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В Казахстані вітер
В Казахстані вітер "здув" літака зі злітної смуги / Facebook

Курйозна ситуація сталася у вівторок, 22 травня, у міжнародному аеропорту Астани. Літак авіакомпанії Air Astana з пасажирами на борту "здув" сильний вітер за межі злітно-посадкової смуги.

Про це повідомив комітет цивільної авіації Міністерства з інвестицій та розвитку Казахстану у Facebook.

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В цей час на борту літака перебували 97 пасажирів і 9 членів екіпажу. Відомо, що аероплан має дуже пошкоджений двигун.

Сьогодні в аеропорту міста Астани літак Airbus 320 рейсу Шимкент-Астана авіакомпанії Air Astana після посадки о 13:22 під час пробігу викотився за межі злітно-посадкової смуги,
– йдеться у повідомленні.

Випадок стався о 13:22 за місцевим часом, через інцидент робота аеропорту була припинено на 40 хвилин. 

Нагадаємо, що 19 квітня літак американської авіакомпанії Delta Air Lines, що здійснював рейс з Атланти до Лондона, здійснив екстрену посадку через загоряння двигунаПасажири, які перебували на борту Airbus A333, публікували у соцмережах фото та відео, як із під крила літака валував густий чорний дим.

Теги: авіація Новини України Новини Казахстану Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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