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В Казахстане ветер "сдул" самолет со взлетной полосы

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В Казахстане ветер
В Казахстане ветер "сдул" самолет со взлетной полосы / Facebook

Курьезная ситуация произошла во вторник, 22 мая, в международном аэропорту Астаны. Самолет авиакомпании Air Astana с пассажирами на борту "сдул" сильный ветер за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщил комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана в Facebook.

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В это время на борту самолета находилось 97 пассажиров и 9 членов экипажа. Известно, что самолет имеет очень поврежденный двигатель.

Сегодня в аэропорту города Астаны самолет Airbus 320 рейса Шымкент-Астана авиакомпании Air Astana после посадки в 13:22 во время пробега выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы,
– говорится в сообщении.

Случай произошел в 13:22 по местному времени, из-за инцидента работа аэропорта была приостановлена ​​на 40 минут.

Напомним, что 19 апреля самолет американской авиакомпании Delta Air Lines, совершавший рейс из Атланты в Лондон, совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя. Пассажиры, находившиеся на борту Airbus A333, публиковали в соцсетях фото и видео, как из-под крыла самолета валил густой черный дым.

Теги: авиация Новости Украины Аварии и ДТП Новости Казахстана
Источник: 24 Канал
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