В Польше разбился легкомоторный самолет: есть погибшие

В Польше на территории Лодзинского воеводства разбился легкомоторный самолет, в результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает RMF24.

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Отмечается, что самолет Qualt 200 разбился на поле, где расположен частный авиаклуб. От удара о землю самолет полностью разрушился. В результате аварии погиб владелец и пилот самолета, а также пассажир.

По предварительным данным, причиной падения стал отрыв крыла самолета. Сейчас на месте происшествия работают прокурор и полицейские, которые ожидают прибытия экспертов Государственной комиссии по расследованию авиационных инцидентов.