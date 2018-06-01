Украина настаивает на восстановлении памятника воинам УПА в Польше

С 24 по 26 мая в польском селе Грушовичи проводилась украинская поисковая экспедиция. На месте разрушенного памятника нашли 18 человеческих останков. По предварительным выводам украинских экспертов, среди найденного минимум три захоронения воинов УПА.

Когда разрушили памятник воинам УПА на кладбище польского села Грушовичи вблизи Перемышля, Украина восприняла этот акт вандализма как надругательство. Так как памятник не был символическим, его установили на месте захоронений.

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Польская сторона отрицала это до последнего, но на прошлой неделе здесь провели раскопки и нашли 18 человеческих останков. Поляки заявляют, что это захоронение XIX века, и оно не связано с УПА. Несмотря на это, свидетель поисковых работ из Украины рассказал, что находки, а именно монеты и немецкая пуговица, XX века более, чем красноречивы.



Монумент воинам УПА в Грушовичах, который был разрушен в прошлом году

Опираясь на польские и украинские архивы, журналисты "Исторической правды" провели собственное исследование, и насчитали по меньшей мере пятерых воинов УПА, похороненных в Грушовичах. Узнав о начале раскопок на тамошнем кладбище, украинцы ждали экспертных заключений и услышали их уже на следующий день после завершения работ.

До середины 40-х годов, говорят историки, в этой местности жили в основном украинцы, и среди найденных останков по меньшей мере трое – члены украинского подполья. Это подтверждают воспоминания очевидцев и архивные данные. К тому же, тела были на глубине одного метра – свидетельство того, что хоронили их в спешке.

Есть такой исследователь, украинец, историк из Варшавы Евгений Мисило он, как минимум проработал восемь имен, которые точно были украинцами и были связаны с УПА, и похоронены в разных частях этого кладбища,

– рассказал историк Роман Кабачий.

Сейчас в Польше около 80 украинских памятников и памятных знаков, которые принадлежат XX веку. Польских в Украине вчетверо больше. После инцидента в Грушовичах, Украина наложила мораторий на эксгумацию останков поляков на своей территории. Однако наш западный сосед хочет возобновить поисковые работы.

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Украина настаивает, чтобы Польша восстановила разрушенный памятник воинам УПА. Так и будет, если на том месте обнаружат захоронение – отмечал еще до начала раскопок посол Польши в Украине Ян Пекло. Человеческие останки уже нашли, осталось доказать, что среди них есть и бойцы украинского подполья.

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