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В Польше заявили, что не согласятся на новый бюджет ЕС

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Польша не согласится на новый бюджет ЕС
Польша не согласится на новый бюджет ЕС / иллюстративное фото

Европейская комиссия официально раскрыла предложения нового бюджета на 2021-2027 годы. Согласно ему, Польша получит 64 миллиарда 400 миллионов евро на "политику сплоченности". Это на 20 миллиардов евро меньше, чем получала страна до сих пор.

Об этом сообщает издание "Польское радио".

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Пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинська отмечает, что предложения ЕС являются предварительными, и окончательный бюджет может быть другим.

"На такие предложения не будет согласия Польши. Против этих предложений выступает не только Польша, есть много государств, которые нас в этом поддерживают. Мы будем выступать против всех предложений, которые дискриминируют или имеют целью дискриминацию стран Центрально-Восточной Европы", – отметила Копцинська.


Чтобы этот бюджет вступил в силу, его должны единодушно поддержать все страны Европейского Союза.

Европейская комиссия объясняет уменьшение финансирования "политики сплоченности" выходом Британии из ЕС и новыми приоритетами, каковыми являются миграция и обороноспособность Евросоюза.

Теги: Новости политики Деньги Новости Польши Евросоюз
Источник: 24 Канал
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