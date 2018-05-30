Десять украинских студентов попали в аварию под Варшавой: фото
На кольцевой развязке в Варшаве легковой автомобиль с 10 украинскими студентами попал в аварию.
Об этом сообщает TVN Fakts.
Молодые люди возвращались под утро 28 мая с вечеринки. Водитель, вероятно был сильно пьяным, не справился с управлением и врезался в электрическую опору.
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На момент аварии в авто находились десять человек – двое рядом с водителем, пятеро на задних сиденьях и еще двое в багажнике. Последних из авто доставали специальные службы.
К счастью, жизни студентов ничего не угрожает. Водитель на момент приезда полиции заявил, что он не управлял авто. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник: 24 Канал
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