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Десять украинских студентов попали в аварию под Варшавой: фото

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На кольцевой развязке в Варшаве легковой автомобиль с 10 украинскими студентами попал в аварию.

Об этом сообщает TVN Fakts.

Молодые люди возвращались под утро 28 мая с вечеринки. Водитель, вероятно был сильно пьяным, не справился с управлением и врезался в электрическую опору.

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На момент аварии в авто находились десять человек – двое рядом с водителем, пятеро на задних сиденьях и еще двое в багажнике. Последних из авто доставали специальные службы.

К счастью, жизни студентов ничего не угрожает. Водитель на момент приезда полиции заявил, что он не управлял авто. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Фотоновости Аварии и ДТП Новости Польши
Источник: 24 Канал
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