Десятеро українських студентів потрапили в аварію під Варшавою: фото
На кільцевій розв’язці у Варшаві легковий автомобіль з 10 українськими студентами потрапив в аварію.
Про це повідомляє TVN Fakts.
Мовиться, що молоді люди поверталися над ранок 28 травня з вечірки. Водій, який імовірно був сильно п’яним, не впорався з керуванням та врізався в електричну опору.
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На момент аварії в авто перебували десятеро людей – двоє поруч з водієм, п’ятеро на задніх сидіннях та ще двоє в багажнику. Останніх з авто діставали спеціальні служби.
На щастя, життю студентів нічого не загрожує. Водій на момент приїзду поліції заявив, що він не керував авто. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Джерело: 24 Канал
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