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У Польщі нетверезий українець спричинив смертельну ДТП

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У крові українця, який спричинив смертельне ДТП у Польщі, виявили майже 5 проміле алкоголю
У крові українця, який спричинив смертельне ДТП у Польщі, виявили майже 5 проміле алкоголю / objectiv.tv

Польські правоохоронці виявили в крові українця, який 26 травня спричинив ДТП у селі Сєдлєц-Дужи в Сілезькому воєводстві, майже 5 проміле алкоголю. Внаслідок аварії загинула 47-річна жінка, ще троє осіб перебувають у важкому стані в лікарні.

Ввечері 26 травня 42-річний водій Mitubishi Pajero, громадянин України, рухаючись у напрямку Ченстохови, виїхав на смугу зустрічного руху, повідомляє "Польське радіо".

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Зазначається, що чоловік проїхав по зустрічній смузі кількасот метрів та здійснив лобове зіткнення із автомобілем марки Volvo, яким кермував 25-річний водій. 

Внаслідок аварії водія Mitubishi Pajero та водія і трьох пасажирів Volvo доправили до лікарні. На жаль, 47-річна пасажирка Volvo померла у госпіталі, двоє інших пасажирів та водій цієї автівки залишаються у важкому стані в лікарні.

Українець, який спричинив аварію, не отримав серйозних тілесних ушкоджень. Після обстеження медики виявили у його крові майже 5 проміле алкоголю. Додамо, що така доза алкоголю для багатьох людей є взагалі смертельною.

Відомо, що поліція затримала водія Mitubishi Pajero, а прокуратура вже здійснила допит. Чоловік визнав свою вину, проте сказав, що не пам'ятає інциденту.

 

Теги: Жертви Аварії та ДТП Алкоголь Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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