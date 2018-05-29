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В Польше нетрезвый украинец спровоцировал смертельное ДТП

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В крови украинца, который спровоцировал смертельное ДТП в Польше, обнаружили почти 5 промилле алкоголя
В крови украинца, который спровоцировал смертельное ДТП в Польше, обнаружили почти 5 промилле алкоголя / objectiv.tv

Польские правоохранители обнаружили в крови украинца, который 26 мая спровоцировал ДТП в селе Седлец-Дужы в Силезском воеводстве, почти 5 промилле алкоголя. В результате аварии погибла 47-летняя женщина, еще трое человек находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Вечером, 26 мая, 42-летний водитель Mitubishi Pajero, гражданин Украины, двигаясь в направлении Ченстоховы, выехал на полосу встречного движения, сообщает "Польское радио".

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Отмечается, что мужчина проехал по встречной полосе несколько метров и совершил лобовое столкновение с автомобилем марки Volvo, которым управлял 25-летний водитель.

В результате аварии водителя Mitubishi Pajero, водителя и трех пассажиров Volvo доставили в больницу. К сожалению, 47-летняя пассажирка Volvo умерла в госпитале, двое других пассажиров и водитель этой машины остаются в тяжелом состоянии в больнице.

Украинец, который спровоцировал аварию, не получил серьезных телесных повреждений. После обследования медики обнаружили в его крови 5 промилле алкоголя. Добавим, что такая доза алкоголя для многих людей является вообще смертельной.

Известно, что полиция задержала водителя Mitubishi Pajero, а прокуратура уже осуществила допрос. Мужчина признал свою вину, однако сказал, что не помнит инцидента.

Теги: Жертвы Аварии и ДТП Алкоголь Новости Польши
Источник: 24 Канал
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