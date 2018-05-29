ДТП с украинцами в Венгрии: водителя автобуса взяли под стражу

За рулем автобуса, которому снесло крышу в дорожно-транспортном происшествии в Будапеште, был 52-летний украинец, сейчас его задержали сотрудники полиции.

Об этом сообщает mukachevo.net.

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В полиции Будапешта также отметили, что возбуждено уголовное дело по факту происшествия. В то же время, как информируют в национальной службе скорой помощи Венгрии, жизни пострадавших в аварии ничего не угрожает.

Также в ведомстве добавляют, что среди пострадавших также нет детей, только взрослые.

28 мая в Будапеште двухэтажный туристический автобус с Хмельнитчины на скорости въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты. В результате аварии пострадали 28 человек.