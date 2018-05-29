19:15
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

ДТП с украинцами в Венгрии: водителя автобуса взяли под стражу

94 Читати новину українською
ДТП с украинцами в Будапеште
ДТП с украинцами в Будапеште / tsn

За рулем автобуса, которому снесло крышу в дорожно-транспортном происшествии в Будапеште, был 52-летний украинец, сейчас его задержали сотрудники полиции.

Об этом сообщает mukachevo.net.

Читайте также: В аварии в Будапеште пострадало много украинцев: детали от МИД

В полиции Будапешта также отметили, что возбуждено уголовное дело по факту происшествия. В то же время, как информируют в национальной службе скорой помощи Венгрии, жизни пострадавших в аварии ничего не угрожает.

Также в ведомстве добавляют, что среди пострадавших также нет детей, только взрослые.

28 мая в Будапеште двухэтажный туристический автобус с Хмельнитчины на скорости въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты. В результате аварии пострадали 28 человек.

Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Венгрия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Скандальный Добкин оскорбительно высказался об украинском языке
сегодня, 17:05 Скандальный Добкин оскорбительно высказался об украинском языке
708
Известный врач назвал важнейший элемент в организме человека
сегодня, 18:42 Известный врач назвал важнейший элемент в организме человека
104
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук