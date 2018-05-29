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В Будапеште туристический автобус из Украины попал в серьезное ДТП: жуткие фото

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Вечером 28 мая в столице Венгрии Будапеште произошла ужасная авария с участием двухэтажного туристического автобуса из Украины, в результате которой пострадали почти 30 человек.

Об этом сообщает издание mukachevo.net.

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Отмечается, что автобус Setra (номер ВХ 3219 ВА), который следовал из Хмельницкой области, на пути к аэропорту Ферихед на скорости въехал в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате этого столкновения снесло почти весь второй этаж, где находилось два десятка пассажиров.

На место аварии немедленно прибыли спасатели и пожарные команды. Управление катастроф Будапешта сообщило, что в автобусе ехало около 50 пассажиров. На данный момент известно о 28 раненых людях, среди которых 8 – с тяжелыми травмами. О погибших информации нет.

Путь до аэропорта полностью перекрыли из-за спасательной операции. Четырех травмированных украинцев пожарные вынуждены были доставать из-под обломков.

Теги: Аварии и ДТП Венгрия Новости Украины Фотоновости
Источник: 24 Канал
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