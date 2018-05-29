В аварии в Будапеште пострадало много украинцев: детали от МИД

В Будапеште в результате аварии автобуса с украинскими туристами пострадали 28 человек.

Об этом в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"ДТП в Будапеште. К сожалению, пострадали украинские туристы. Предварительно – 28 человек, из них 8 – получили тяжелые травмы. Консул оказывает помощь", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 28 мая в Будапеште двухэтажный туристический автобус с Хмельнитчины на скорости въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты. В результате аварии пострадали 28 человек, однако тогда еще не было известно, являются ли пострадавшие украинцами.

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