13:50
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В аварии в Будапеште пострадало много украинцев: детали от МИД

132 Читати новину українською
ДТП в Будапеште с украинцами
ДТП в Будапеште с украинцами / Index

В Будапеште в результате аварии автобуса с украинскими туристами пострадали 28 человек.

Об этом в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"ДТП в Будапеште. К сожалению, пострадали украинские туристы. Предварительно – 28 человек, из них 8 – получили тяжелые травмы. Консул оказывает помощь", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 28 мая в Будапеште двухэтажный туристический автобус с Хмельнитчины на скорости въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты. В результате аварии пострадали 28 человек, однако тогда еще не было известно, являются ли пострадавшие украинцами.

Читайте также: Музыкант группы Ріапобой попал в жуткое ДТП в Киеве: фото

 

Теги: Новости Украины МИД Украины Венгрия Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук