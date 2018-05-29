В аварії у Будапешті постраждало багато українців: деталі від МЗС

У Будапешті в результаті аварії автобуса з українськими туристами постраждали 28 осіб.

Про це у Twitter написала речниця МЗС України Мар’яна Беца.

"ДТП в Будапешті. На жаль, постраждали українські туристи. Попередньо – 28 осіб, з них 8 – отримали важкі травми. Консул надає допомогу", – мовиться у дописі.

Раніше стало відомо що 28 травня у Будапешті двоповерховий туристичний автобус з Хмельниччини на швидкості в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти. В результаті аварії постраждали 28 людей, проте тоді ще не було відомо, чи є постраждалі українцями.

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