ДТП з українцями в Угорщині: водія автобуса взяли під варту
За кермом автобуса, якому знесло дах у дорожньо-транспортній пригоді у Будапешті, був 52-річний українець, зараз його затримали співробітники поліції.
Про це повідомляє mukachevo.net.
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У поліції Будапешта також зазначили, що порушено кримінальну справу за фактом події. У той же час, як інформують у національній службі швидкої допомоги Угорщини, життю постраждалих в аварії нічого не загрожує.
Також у відомстві додають, що серед постраждалих також немає дітей, тільки дорослі.
28 травня у Будапешті двоповерховий туристичний автобус з Хмельниччини на швидкості в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти. В результаті аварії постраждали 28 людей.
Джерело: 24 Канал
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