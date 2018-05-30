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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

У Польщі заявили, що не погодяться на новий бюджет ЄС

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Польща не погодиться на новий бюджет ЄС
Польща не погодиться на новий бюджет ЄС / ілюстративне фото

Європейська комісія офіційно розкрила пропозиції нового бюджету на 2021-2027 роки. Відповідно до нього, Польща отримає 64 мільярди 400 мільйонів євро на "політику згуртованості". Це на 20 мільярдів євро менше, ніж отримувала країна досі.

Про це повідомляє видання "Польське радіо". 

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Речниця польського уряду Йоанна Копцінська наголошує, що пропозиції ЄС є попередніми, і остаточний бюджет може бути іншим. 

"На такі пропозиції не буде згоди Польщі. Проти цих пропозицій виступає не тільки Польща, є багато держав, які нас у цьому підтримують. Ми будемо виступати проти всіх пропозицій, які дискримінують чи мають на меті дискримінацію країн Центрально-Східної Європи", – зазначила Копцінська. 

Щоб цей бюджет набув чинності, його повинні одностайно підтримати всі країни Європейського Союзу.

Європейська комісія пояснює зменшення фінансування "політики згуртованості" виходом Британії з ЄС та новими пріоритетами, якими є міграція та обороноздатність Євросоюзу.

Теги: Новини політики Новини Польщі Гроші Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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