В Польше уничтожили памятники над могилой украинского священника и его семьи: фото

На кладбище в польском селе Фредрополь (Подкарпатское воеводство) уничтожены два памятника над гробом украинского священника и его семьи.

Как сообщает "Наше Слово", 1 ноября, в День всех святых на кладбище в Фредрополе приехали украинцы из Перемышля, чтобы зажечь лампадки на могилах. Они увидели, что некоторые памятники уничтожены. Об этом рассказала Мария Туцька, глава перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше (ОУП).

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Уничтоженный памятник украинского священника в Польше/ Фото из архива перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше

Неизвестные уничтожили могилу украинского священника Ивана Гнатыщака.



Уничтоженный памятник украинского священника в Польше/ Фото из архива перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше

Отец Иоанн до II Мировой войны был настоятелем греко-католического прихода в селе Корманичи. Вандалы перевернули элементы памятника, и оставили беспорядок возле могилы. ОУП хочет подать заявление в прокуратуру по этому делу.



Перевернутые элементы памятника/ Фото из архива перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше



Беспорядок на могиле украинского священника в Польше/ Фото из архива перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше

От 2014 года на территории юго-восточной Польши произошли акты вандализма и разрушений нескольких украинских памятников, в частности в Вербице, на горе Монастырь возле Верхраты, в Верхрате, Радруже, Пикуличах, Молодиче, Грушовичах.

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