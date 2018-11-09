В Польше уничтожили памятники над могилой украинского священника и его семьи: фото
На кладбище в польском селе Фредрополь (Подкарпатское воеводство) уничтожены два памятника над гробом украинского священника и его семьи.
Как сообщает "Наше Слово", 1 ноября, в День всех святых на кладбище в Фредрополе приехали украинцы из Перемышля, чтобы зажечь лампадки на могилах. Они увидели, что некоторые памятники уничтожены. Об этом рассказала Мария Туцька, глава перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше (ОУП).
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Уничтоженный памятник украинского священника в Польше/ Фото из архива перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше
Неизвестные уничтожили могилу украинского священника Ивана Гнатыщака.
Уничтоженный памятник украинского священника в Польше/ Фото из архива перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше
Отец Иоанн до II Мировой войны был настоятелем греко-католического прихода в селе Корманичи. Вандалы перевернули элементы памятника, и оставили беспорядок возле могилы. ОУП хочет подать заявление в прокуратуру по этому делу.
Перевернутые элементы памятника/ Фото из архива перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше
Беспорядок на могиле украинского священника в Польше/ Фото из архива перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше
От 2014 года на территории юго-восточной Польши произошли акты вандализма и разрушений нескольких украинских памятников, в частности в Вербице, на горе Монастырь возле Верхраты, в Верхрате, Радруже, Пикуличах, Молодиче, Грушовичах.
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