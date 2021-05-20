Интерактивная карта показала, что самолет, который принадлежит Воздушным силам Польши, находился над территорией Польши, недалеко от границы с Чехией. Издание France News 24 сообщило: самолет могли захватить похитители.

Заметьте В Беларуси упал военный самолет, пилоты погибли: видео с места авиакатастрофы

В то же время впоследствии СМИ сообщили, что инцидент мог быть частью военных учений.

В некоторых источниках сообщают о военных учениях в Польше, угон самолета мог быть элементом этих учений,

– говорится в сообщении.

Польская сторона уже подтвердила, что на территории страны продолжаются "тактико-специальные учения" Renegade/Sarex-21. Они будут проходить в течение 17 – 21 мая.

В процессе тренировок военные будут разрабатывать:

противодействие террористическим угрозам;

проведение поисково-спасательных операций на суше и море.

В одном из блоков обучения речь будет идти, в частности, о похищении гражданского самолета.