Интерактивная карта показала, что самолет, который принадлежит Воздушным силам Польши, находился над территорией Польши, недалеко от границы с Чехией. Издание France News 24 сообщило: самолет могли захватить похитители.
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В то же время впоследствии СМИ сообщили, что инцидент мог быть частью военных учений.
В некоторых источниках сообщают о военных учениях в Польше, угон самолета мог быть элементом этих учений,
– говорится в сообщении.
Польская сторона уже подтвердила, что на территории страны продолжаются "тактико-специальные учения" Renegade/Sarex-21. Они будут проходить в течение 17 – 21 мая.
В процессе тренировок военные будут разрабатывать:
- противодействие террористическим угрозам;
- проведение поисково-спасательных операций на суше и море.
В одном из блоков обучения речь будет идти, в частности, о похищении гражданского самолета.