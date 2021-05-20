Інтерактивна карта показала, що літак, який належить Повітряним силам Польщі, перебував над територією Польщі, поблизу від кордону з Чехією. Видання France News 24 повідомило: літак могли захопити викрадачі.
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Водночас згодом ЗМІ повідомили, що інцидент міг бути частиною військових навчань.
У деяких джерелах повідомляють про військові навчання в Польщі, викрадення літака могло бути елементом цих навчань,
– мовиться у повідомленні.
Польська сторона вже підтвердила, що на території країни тривають "тактико-спеціальні навчання" Renegade/Sarex-21. Вони відбуватимуться упродовж 17 – 21 травня.
У процесі тренувань військові опрацьовуватимуть:
- протидію терористичним загрозам;
- проведення пошуково-рятувальних операцій на суші та морі.
В одному з блоків навчання мовитиметься, зокрема, про викрадення цивільного літака.