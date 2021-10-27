Польский суд запретил националистам проводить марш ко дню независимости
Источник:RMF24
Окружной суд в Варшаве отменил решение о регистрации "Марша независимости". Его традиционно проводят на День независимости Польши 11 ноября.
Судья Анджей Стеркович убежден, что и проведение прошлогоднего марша в Польше было незаконным.
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Почему запретили марш
В суде говорят, что, согласно регламенту, можно просить разрешения на организацию циклического мероприятия, если один и тот же организатор проводит его не реже одного раза в год в течение последних трех лет.
В 2020 году мэр Варшавы вынес решение о запрете организации "Марша независимости". Это поддержали Окружной и апелляционный суд. Поэтому судья резюмировал, что марш 2020 года не был таким, который позволял бы организовать в этом году циклическое мероприятие.
Что известно о "Марше независимости" в Польше
В последние годы мероприятие привлекло большое количество участников. В нем участвовали не только поляки, но и националисты из других стран. Финансирование и другую поддержку оказывало польское правительство.
Глава Мазовецкого воеводства Константин Радзивил одобрил марш на прошлой неделе. Однако мэр Варшавы Рафал Тшасковский хочет запретить его из-за насилия год назад.Обратите внимание! Действительно, во время марша в Польше в 2020 году произошли столкновения митингующих с полицией. Демонстранты швыряли в правоохранителей петарды, из-за чего те применили слезоточивый газ.
Решение обжалуют
Решение Варшавского суда не является окончательным. Поэтому националисты собираются оспаривать его.