Польский суд запретил националистам проводить марш ко дню независимости

Окружной суд в Варшаве отменил решение о регистрации "Марша независимости". Его традиционно проводят на День независимости Польши 11 ноября.

Судья Анджей Стеркович убежден, что и проведение прошлогоднего марша в Польше было незаконным.

Кстати Польша борется с миграционным кризисом на границе: страна обновила законодательство

Почему запретили марш

В суде говорят, что, согласно регламенту, можно просить разрешения на организацию циклического мероприятия, если один и тот же организатор проводит его не реже одного раза в год в течение последних трех лет.

В 2020 году мэр Варшавы вынес решение о запрете организации "Марша независимости". Это поддержали Окружной и апелляционный суд. Поэтому судья резюмировал, что марш 2020 года не был таким, который позволял бы организовать в этом году циклическое мероприятие.