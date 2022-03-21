Польское правительство готовится, опасения есть, – Дещица об угрозе со стороны России

Польша полностью осознает все опасности со стороны Рф. Правительство страны готовится к вероятной атаке государства-агрессора.

Однако государство считает, что, прежде всего, нужно помочь Украине. Об этом в эфире 24 канала сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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"Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", – подчеркнул Дещица.

Польша не хочет допустить сближение России

Он отметил, что в стране был принят закон об обороне, который укрепляет Вооруженные Силы Польши.

Однако польское правительство понимает, что лучше помочь Украине и не допустить приближения российских войск к границам с Польшей.

– сказал посол.

По его словам, Россия распространяет дезинформацию и пропаганду, что Польша якобы хочет забрать западную Украину. Однако это ничего не имеет общего с реальностью.

"Реальность – поляки помогают Украине, тем, кто прибыл в Польшу. Это – беспрецедентная помощь за последние несколько лет. Российская нарация о разделе между украинским и польским народом абсолютно не выдержала "правдоподобия" во время войны", – добавил Дещица.

Заметим, что в посольстве Украины в Польше объяснили, куда обращаться временно перемещенным лицам, нуждающимся в жилье или продовольствии.