Польское правительство объявило программу "дерусификации экономики"

Война России против Украины оказывает влияние не только на жизнь и экономику нашей страны, но и затрагивает другие государства. Поэтому Польша решила создать "антипутинский щит".

Как объяснил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, "антипутинский щит" – условное название, предусматривающее ряд мер.

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Речь идет о:

противодействии инфляции,

защите рабочих мест,

поддержке компаний, работающих на российском рынке,

"дерусификации" польской и европейской экономики.

Эта война вызывает большие экономические турбулентности, большие трудности. Это время, когда правительство решило реализовать "антипутинский щит". Мы называем это условно, потому что война, начатая Путиным, сосредоточена на многих проблемах,

– сказал премьер-министр.

Моравецкий сказал, что Польша будет заниматься "дерусификацией" польской экономики и вдохновлять другие страны отойти от зависимости от российского газа, нефти и угля.

Как мир бойкотирует Россию

После начала войны России против Украины мир бойкотирует российские товары и выходит из рынка страны-оккупанта. Свою нефть россияне теперь тоже продать не могут. Как сообщают аналитики Goldman Sachs, более половины экспортируемой из портов российской нефти остается непроданной.

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