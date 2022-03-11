Следовательно, с 24 февраля на территорию Польши прибыло почти 1,5 миллиона человек. Об этом сообщают польские СМИ в четверг, 10 марта.

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В то же время, около 300 тысяч граждан Украины находятся в Варшаве, это 15% от населения города.

В среду (9 марта – 24 канал) количество прибывших составило 117 600. Еще 22 тысячи сбежали в Польшу до 7 утра четверга (10 марта – 24 канал),

– информирует польская пограничная служба.

Кстати, нижняя палата парламента Польши 9 марта одобрила закон о поддержке граждан Украины. Речь идет о тех, кто прибывает в страну, убегая от войны, которую ведет Россия.

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