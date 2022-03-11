Відтак, з 24 лютого на територію Польщі прибуло майже 1,5 мільйона осіб. Про це повідомляють польські засоби масової інформації у четвер, 10 березня.

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Водночас близько 300 тисяч громадян України перебувають у Варшаві, це 15% від населення міста.

У середу (9 березня – 24 канал) кількість прибулих становила 117 600. Ще 22 тисячі втекли до Польщі до 7 ранку четверга (10 березня – 24 канал),

– інформує польська прикордонна служба.

До слова, нижня палата парламенту Польщі 9 березня схвалила закон про підтримку громадян України. Мовиться про тих, хто прибуває у країну, втікаючи від війни, яку веде Росія.



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