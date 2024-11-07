Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Полтавщина". Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.

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Что известно об инциденте с избиением в Полтаве

В издании рассказали, что 2 ноября около 21:20 Елена вместе со своим парнем пришли в ресторан Shade на улице Филиппа Орлика. Рядом сидела компания из четырех мужчин, которые обратили внимание на девушку и начали ее обсуждать.

Позже Елена выяснила, что среди этой компании были владелец бизнес-группы "Альфа-Капитал" Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели.

Малая, ты поедешь с нами,

– сказал Перели девушке.

Девушка ответила, что не знакомится и что у нее есть парень, на что Перели ответил, что их это не интересует и девушка все равно поедет с ними.

Ее парень попытался защитить Елену, но его схватили и избили четверо мужчин прямо в ресторане. Пострадавшего доставили в 1 городскую больницу с переломом носа, сотрясением мозга и кровоизлиянием в почки.

На видео, которое было предоставлено изданию, видно охранников фирмы "Явир-2000", которые наблюдают за дракой на улице и не принимают активных мер для ее прекращения.

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Елена рассказала изданию, что персонал ресторана проигнорировал ее просьбу вызвать полицию и скорую, пассивно наблюдая за избиением ее парня, чтобы скрыть инцидент.

По ее словам, владелица ресторана Shade, депутат Марианна Солиман, сначала отказалась предоставить полиции записи с камер наблюдения. Впоследствии Солиман связалась с полицией и заявила, что ей угрожали.

Какой была реакция полиции

В полиции Полтавы сообщили, что вечером 2 ноября в Полтавское районное управление полиции поступило сообщение о драке в ресторане на территории Шевченковского района.

Предварительное расследование установило, что между посетителями ресторана возник конфликт, в результате которого один из мужчин получил телесные повреждения. Сектор дознания Полтавского районного управления полиции, под руководством Полтавской окружной прокуратуры, начал уголовное производство за умышленные легкие телесные повреждения.

Прокуратура передала дело Государственному бюро расследований для дальнейшего досудебного следствия. Также руководство полиции Полтавской области назначило служебное расследование по инциденту.

"На период служебного расследования полицейского, который находился на месте во время конфликта, отстранен от исполнения служебных обязанностей. По результатам служебного расследования действиям полицейского будет дана принципиальная оценка, в соответствии с требованиями действующего законодательства, и приняты строгие меры дисциплинарного воздействия", – отметили в сообщении.