Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Полтавщина". Постраждалого госпіталізували з численними травмами.

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Що відомо про інцидент із побиттям в Полтаві

У виданні розповіли, що 2 листопада близько 21:20 Олена разом зі своїм хлопцем прийшли до ресторану Shade на вулиці Пилипа Орлика. Поряд сиділа компанія з чотирьох чоловіків, які звернули увагу на дівчину та почали її обговорювати.

Пізніше Олена з'ясувала, що серед цієї компанії були власник бізнес-групи "Альфа-Капітал" Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі.

Мала, ти поїдеш з нами,

– сказав Перелі до дівчини.

Дівчина відповіла, що не знайомиться і що в неї є хлопець, на що Перелі відповів, що їх це не цікавить і дівчина все одно поїде з ними.

Її хлопець спробував захистити Олену, але його схопили та побили четверо чоловіків прямо в ресторані. Постраждалого доставили до 1 міської лікарні з переломом носа, струсом мозку та крововиливом у нирки.

На відео, яке було надано виданню, видно охоронців фірми "Явір-2000", які спостерігають за бійкою на вулиці та не вживають активних заходів для її припинення.

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Олена розповіла виданню, що персонал ресторану проігнорував її прохання викликати поліцію та швидку, пасивно спостерігаючи за побиттям її хлопця, щоб приховати інцидент.

За її словами, власниця ресторану Shade, депутатка Маріанна Соліман, спочатку відмовилася надати поліції записи з камер спостереження. Згодом Соліман зв’язалася з поліцією та заявила, що їй погрожували.

Якою була реакція поліції

У поліції Полтави повідомили, що увечері 2 листопада до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення про бійку в ресторані на території Шевченківського району.

Попереднє розслідування встановило, що між відвідувачами ресторану виник конфлікт, внаслідок якого один із чоловіків зазнав тілесних ушкоджень. Сектор дізнання Полтавського районного управління поліції, під керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за умисні легкі тілесні ушкодження.

Прокуратура передала справу Державному бюро розслідувань для подальшого досудового слідства. Також керівництво поліції Полтавської області призначило службове розслідування щодо інциденту.

"На період службового розслідування поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обовʼязків. За результатами службового розслідування діям поліцейського буде надана принципова оцінка, у відповідності до вимог чинного законодавства, та прийняті найсуворіші заходи дисциплінарного впливу", – зазначили у повідомленні.