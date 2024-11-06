За скоєне йому загрожує до десяти років за ґратами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

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У Києві чоловік напав на неповнолітню та побив її

За даними правоохоронців, до поліції Києва днями надійшло повідомлення про побиття неповнолітньої на вулиці Борщагівській. За вказаною адресою оперативно прибули співробітники поліції, які за орієнтуванням затримали підозрюваного неподалік від місця вчинення злочину.

За даними слідства, як з’ясувалося, 32-річний місцевий мешканець підійшов до компанії дівчат, які перебували на вулиці, та почав провокувати конфлікт. Надалі зловмисник схопив 14-річну школярку та почав завдавати їй ударів, спричинивши забійні рани голови та плеча.

Почувши крики пересічних громадян, зловмисник вирвав з рук потерпілої мобільний телефон і втік. Згідно з оприлюдненою інформацією, викрадений мобільний телефон правоохоронці вилучили та долучили до матеріалів справи як речовий доказ злочину.

Слідчі Солом’янського управління поліції, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний із застосуванням насильства. Відповідно до санкції статті, наступні десять років зловмисник може провести за гратами,

– йдеться у повідомленні поліції.

До слова, напередодні у столиці також сталася моторошна трагедія. Підліток, за попередньою інформацією – 2008 року народження, вбив 14-річну дівчинку, а після – вкоротив собі віку. Нині встановлюються всі деталі трагедії, на місці працювали правоохоронці, кінологи та слідчі.