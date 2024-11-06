Про хлопчика досі нічого невідомо. Про це Суспільному розповів батько хлопця Євгеній Стець, пише 24 Канал.

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В Кіровоградській області майже 10 місяців тому зник хлопчик

Тато дитини розповів, що до повномасштабної війни він виїхав за кордон, а син Давид проживав з бабусею. Востаннє говорив з сином у день перед його зникненням.

"Ми переписувались у телефоні. Давид з другом Дамиром були у нас вдома, грали у комп'ютерні ігри. В цей час моя мама пішла до сусідки. Її не було майже годину. Коли вона повернулась, то дітей в хаті не застала. На подвір'ї мама побачила сліди від санчат, які вели до річки. Вона пішла до води і знайшла там вивернуту куртку Дамира, поруч стояли санки", – розповів Євген.

Зі слів чоловіка, тіло 8-річного Дамира водолази дістали з річки наступного дня, 21 січня. До пошуків Давида, крім рятувальників, також долучились правоохоронці та жителі села. Проте, обійшовши усю територію, жодної зачіпки не знайшли.

Річка, де провалились діти, глибока, там дуже сильна течія. Його тіла досі немає. Ніхто не знає, де він – у воді чи на суші. Вже об'їздили все, де тільки можна, нічого не знайшли,

– розповів батько зниклого хлопчика.

Він сказав, що востаннє водолази шукали хлопчика наприкінці літа. За його словами, у воді знайшли рукавицю Давида.

"Окрім цього, ні у річці, ні на березі нічого не знайшли. Я припускаю, що Дамир перший провалився під лід, мій син намагався його врятувати і друг стягнув з нього праву рукавицю. Через це вона й опинилась у воді. У поліції говорять, що він перебував у шоковому стані від того, що сталось, і кудись побіг. Але куди можна піти у десятиградусний мороз та ще й під вечір?", – додав чоловік.

На сьогодні водолази пошуком Давида Стеця не займаються, про що розповіла Суспільному речниця служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області Оксана Король.

"Якщо буде запит від громадськості або від поліції, то наші водолази будуть залучені до пошуків дитини", – вказала вона.

Відповідно до слів речниці поліції області Віталіни Бевзенко, цю справу розслідують за статтею 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою "безвісти відсутній". Кваліфікацію можуть змінити, залежно від результатів розшуку зниклої дитини.