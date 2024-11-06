О мальчике до сих пор ничего неизвестно. Об этом Суспильному рассказал отец парня Евгений Стець, пишет 24 Канал.

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В Кировоградской области почти 10 месяцев назад пропал мальчик

Папа ребенка рассказал, что до полномасштабной войны он выехал за границу, а сын Давид проживал с бабушкой. Последний раз говорил с сыном в день перед его исчезновением.

"Мы переписывались в телефоне. Давид с другом Дамиром были у нас дома, играли в компьютерные игры. В это время моя мама пошла к соседке. Ее не было почти час. Когда она вернулась, то детей в доме не застала. Во дворе мама увидела следы от санок, которые вели к реке. Она пошла к воде и нашла там вывернутую куртку Дамира, рядом стояли санки", – рассказал Евгений.

По словам мужчины, тело 8-летнего Дамира водолазы достали из реки на следующий день, 21 января. К поискам Давида, кроме спасателей, также присоединились правоохранители и жители села. Однако, обойдя всю территорию, ни одной зацепки не нашли.

Река, где провалились дети, глубокая, там очень сильное течение. Его тела до сих пор нет. Никто не знает, где он – в воде или на суше. Уже объездили все, где только можно, ничего не нашли,

– рассказал отец пропавшего мальчика.

Он сказал, что последний раз водолазы искали мальчика в конце лета. По его словам, в воде нашли перчатку Давида.

"Кроме этого, ни в реке, ни на берегу ничего не нашли. Я предполагаю, что Дамир первый провалился под лед, мой сын пытался его спасти и друг стянул с него правую перчатку. Из-за этого она и оказалась в воде. В полиции говорят, что он находился в шоковом состоянии от того, что произошло, и куда-то побежал. Но куда можно пойти в десятиградусный мороз да еще и под вечер?", – добавил мужчина.

На сегодня водолазы поиском Давида Стеця не занимаются, о чем рассказала Суспильному пресс-секретарь службы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области Оксана Король.

"Если будет запрос от общественности или от полиции, то наши водолазы будут привлечены к поискам ребенка", – указала она.

Согласно словам пресс-секретаря полиции области Виталины Бевзенко, это дело расследуют по статье 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший". Квалификацию могут изменить, в зависимости от результатов розыска пропавшего ребенка.