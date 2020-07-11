В Полтаве 11 июля сообщили о взрывах сразу в двух кафе. По предварительной информации, в заведения бросили петарды.

Пострадавших в кафе нет

О взрывах полтавских полицейских сообщили около 10 утра. Первый инцидент произошел на рынке "Мотель", информирует пресс-служба Полтавской полиции.

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В одно из кафе неизвестный мужчина бросил взорвавшийся пакет. По предварительной информации, в пакете была петарда.

Впоследствии похожий случай произошел на улице Октябрьская. На этот раз неизвестный бросил предмет, тоже похожий на петарду. К счастью, пострадавших в результате хулиганских действий нет.

Из-за взрывов открыли уголовное производство

На место прибыли сотрудники полиции и специалисты взрыво-технической службы. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства инцидента. Из-за взрывов в кафе откроют уголовное производство по статье хулиганство. Подозреваемых в преступлениях разыскивают.

Инциденты произошли сразу в двух кафе / Фото Нацполиции