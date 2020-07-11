У Полтаві 11 липня повідомили про вибухи одразу у двох кафе. За попередньою інформацією, у заклади кинули петарди.

Постраждалих у кафе немає

Про вибухи полтавських поліцейських повідомили близько 10 ранку. Перший інцидент стався на ринку "Мотель", інформує пресслужба Полтавської поліції.

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В одному з кафе невідомий чоловік кинув пакет, який вибухнув. За попередньою інформацією, у пакеті була петарда.

Згодом схожий випадок стався на вулиці Зигіна. Цього разу невідомий кинув предмет, теж схожий на петарду. На щастя, постраждалих в результаті хуліганських дій немає.

Через вибухи відкрили кримінальне провадження

На місце прибули працівники поліції та спеціалісти вибухо-технічної служби. Правоохоронці наразі встановлюють обставини інциденту. Через вибухи у кафе відкриють кримінальне провадження за статтею хуліганство. Підозрюваних у злочинах розшукують.



Інциденти стались одразу у двох кафе / Фото Нацполіції