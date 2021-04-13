Больше 25 работников предприятия Укргаздобыча причастны к хищению продукта фирмы. Их противоправные действия нанесли ущерб на почти 3 миллиона гривен.

Работникам, которые были причастны к грандиозной краже топлива, уже объявили о подозрении. Дело передали в суд.

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Что известно о преступной схеме

За 2018-2019 годы работники компании "списывали" дизельное топливо, которое предназначалось для технических автомобилей.

Вместе с тем злоумышленники сбывали его на автозаправках.

Чтобы скрыть кражу, рабочие подавали фальшивые сведения, поддельные транспортные накладные и отчеты водителей.

В преступную группу входили 26 работников Укргаздобычи.

Какие масштабы кражи

Они похитили около 100 тонн топлива.

По рыночной цене стоимость кражи достигает 3 миллионов гривен.

Средства они делили между собой по своей схеме.

Убытки компании составили 830 тысяч гривен.

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Какая предусмотрена ответственность

Правоохранители открыли 2 уголовных дела по статьям "Подделка документов" и "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

За это законом предусмотрено заключение на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет и с конфискацией имущества.