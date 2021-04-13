Украли топлива на 3 миллиона гривен: в Полтаве будут судить работников Укргаздобычи
Больше 25 работников предприятия Укргаздобыча причастны к хищению продукта фирмы. Их противоправные действия нанесли ущерб на почти 3 миллиона гривен.
Источник:Полтавская областная прокуратура
Работникам, которые были причастны к грандиозной краже топлива, уже объявили о подозрении. Дело передали в суд.
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Что известно о преступной схеме
- За 2018-2019 годы работники компании "списывали" дизельное топливо, которое предназначалось для технических автомобилей.
- Вместе с тем злоумышленники сбывали его на автозаправках.
- Чтобы скрыть кражу, рабочие подавали фальшивые сведения, поддельные транспортные накладные и отчеты водителей.
- В преступную группу входили 26 работников Укргаздобычи.
Какие масштабы кражи
- Они похитили около 100 тонн топлива.
- По рыночной цене стоимость кражи достигает 3 миллионов гривен.
- Средства они делили между собой по своей схеме.
- Убытки компании составили 830 тысяч гривен.
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Какая предусмотрена ответственность
Правоохранители открыли 2 уголовных дела по статьям "Подделка документов" и "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".
За это законом предусмотрено заключение на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет и с конфискацией имущества.
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