Понад 25 працівників підприємства Укргазвидобування причетні до розкрадання продукту фірми. Їхні протиправні дії завдали майже 3 мільйони гривень.

Працівникам, які були причетні до грандіозної крадіжки пального, вже оголосили про підозру. Справу передали до суду.

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Що відомо про злочинну схему

За 2018-2019 роки працівники компанії "списували" дизельне пальне, яке призначалося для технічних автомобілів.

Натомість зловмисники збували його на автозаправках.

Щоб приховати крадіжку, робітники подавали фальшиві відомості, підроблені транспортні накладні та звіти водіїв.

До злочинної групи входило 26 працівників Укргазвидобування.

Які масштаби крадіжки

Вони викрали близько 100 тонн палива.

За ринковою ціною вартість крадіжки сягає 3 мільйонів гривень.

Кошти вони ділили між собою по своїй схемі.

Збитки для компанії склали 830 тисяч гривень.

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Яка передбачена відповідальність

Правоохоронці відкрили 2 кримінальні справи за статтями "Підроблення документів" та "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

За це законом передбачено ув'язнення на строк до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та з конфіскацією майна.