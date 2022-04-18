Так Государственное бюро расследований на Полтавщине разоблачило масштабное отмывание средств этим российским генералом через бизнес-партнера Кивы.

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Недвижимость генерала России была оформлена на бизнес-партнеров бывшего скандального депутата, в том числе на родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

Генерал отмывал деньги через гостиницы и рестораны

ГБР выявило рестораны, гостиницы, земельные участки и тому подобное. Через них генерал отмывал средства в Украине. Финансовые аферы с необоснованными активами под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур.

Причастность Ильи Кивы к указанному имуществу сейчас проверяется, а также выясняется могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

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