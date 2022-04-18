Так Державне бюро розслідувань на Полтавщині викрило масштабне відмивання коштів цим російським генералом через бізнес-партнера Киви.

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Нерухомість генерала Росії була оформлена на бізнес-партнерів колишнього скандального депутата, зокрема на родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

Генерал відмивав гроші через готелі та ресторани

ДБР виявило ресторани, готелі, земельні ділянки тощо. Через них генерал відмивав кошти в Україні. Фінансові афери з необґрунтованими активами під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур.

Причетність Іллі Киви до вказаного майна наразі перевіряється, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

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