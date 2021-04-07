В селе Малая Перещепина Новосанжарской общины, на Полтавщине, неизвестные повредили мемориальный комплекс Хану Кубрату. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.

Что случилось на Полтавщине

Об инциденте 5 апреля заявил староста села. Он обратился к правоохранителям.

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Полицейские установили, что неизвестные лица подкопали бетонное основание комплекса, в результате чего памятная стела упала. Полиция уже устанавливает личностей, причастных к вандализму.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье об уничтожении и разрушении объектов культурного наследия.

Какое наказание грозит злоумышленникам

Штраф от 17 до 51 тысячи гривен;

или ограничение свободы до 2 лет;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 2 лет или без такового.



На Полтавщине разрушили памятник Хану Кубрату

Реакция МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что осуждают акт вандализма.

Эта провокация не повлияет на развитие дружеских отношений Украины и Болгарии, а сам мемориальный знак должен быть как можно быстрее восстановлен,

– отметили в ведомстве.