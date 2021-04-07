На Полтавщине неизвестные повредили мемориальный комплекс Хану Кубрату
В селе Малая Перещепина Новосанжарской общины, на Полтавщине, неизвестные повредили мемориальный комплекс Хану Кубрату. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.
Источник:Полиция Полтавщины
Что случилось на Полтавщине
Об инциденте 5 апреля заявил староста села. Он обратился к правоохранителям.
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Полицейские установили, что неизвестные лица подкопали бетонное основание комплекса, в результате чего памятная стела упала. Полиция уже устанавливает личностей, причастных к вандализму.
Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье об уничтожении и разрушении объектов культурного наследия.
Какое наказание грозит злоумышленникам
- Штраф от 17 до 51 тысячи гривен;
- или ограничение свободы до 2 лет;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 2 лет или без такового.
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Реакция МИД
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что осуждают акт вандализма.
Эта провокация не повлияет на развитие дружеских отношений Украины и Болгарии, а сам мемориальный знак должен быть как можно быстрее восстановлен,
– отметили в ведомстве.
Что известно о мемориале Хана КубратаХан Кубрат в VII веке объединил болгар в союз, который назвали Великой Болгарией. В 1912 году возле села Малая Перещепина нашли Перещепинский клад – 75 килограммов золотых и серебряных вещей. Вместе с кладом обнаружили место захоронения Кубрата. На месте находки и установили памятную стелу.
Источник: 0532.ua
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