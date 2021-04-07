У селі Мала Перещепина Новосанжарської громади, що на Полтавщині, невідомі пошкодили меморіальний комплекс Хану Кубрату. Наразі поліція розшукує зловмисників.

Що трапилося на Полтавщині

Про інцидент 5 квітня заявив староста села. Він звернувся до правоохоронців.

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Поліцейські встановили, що невідомі особи підкопали бетонну основу комплексу, в результаті чого пам'ятна стела впала. Поліція вже встановлює особи причетних до вандалізму.

Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про знищення та руйнування об'єктів культурної спадщини.

Яке покарання загрожує зломисникам

Штраф від 17 до 51 тисячі гривень;

або обмеження волі до 2 років;

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю впродовж 2 років або без такого.



На Полтавщині зруйнували пам'ятник Хану Кубрату

Реакція МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що засуджують акт вандалізму.

Ця провокація не вплине на розвиток дружніх відносин України та Болгарії, а сам меморіальний знак має бути якнайшвидше відновлений,

– наголосили у відомстві.