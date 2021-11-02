Спецслужба осуществляет комплекс мероприятий по противодействию незаконному обороту опасных химических и биологических материалов.

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На Полтавщине нашли состав отравляющих веществ

В Полтавской области сотрудники СБУ обнаружили несанкционированный склад отравляющих веществ. Правоохранители изъяли токсины и биологические агенты, которые считают возбудителями острых инфекционных болезней.

Склад обустроили на одном из государственных предприятий региона.

Во время проведения следственных действий СБУ изъяла

  • большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности,
  • почти 700 единиц биологических агентов,
  • примерно 15 литров прекурсоров,
  • почти 20 килограммов химикатов неустановленного происхождения.

Все изъятые вещества направили на экспертизу. Территорию объекта взяли под усиленную охрану.

Правоохранители начали уголовное дело

После находки правоохранители начали уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных.

Кроме того, решают вопрос о дополнительной квалификации разоблаченного правонарушения по нескольким другим статьям.

На Полтавщине обнаружили нелегальный состав отравляющих веществ: Фото СБУ