Спецслужба осуществляет комплекс мероприятий по противодействию незаконному обороту опасных химических и биологических материалов.
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На Полтавщине нашли состав отравляющих веществ
В Полтавской области сотрудники СБУ обнаружили несанкционированный склад отравляющих веществ. Правоохранители изъяли токсины и биологические агенты, которые считают возбудителями острых инфекционных болезней.
Склад обустроили на одном из государственных предприятий региона.
Во время проведения следственных действий СБУ изъяла
- большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности,
- почти 700 единиц биологических агентов,
- примерно 15 литров прекурсоров,
- почти 20 килограммов химикатов неустановленного происхождения.
Все изъятые вещества направили на экспертизу. Территорию объекта взяли под усиленную охрану.
Правоохранители начали уголовное дело
После находки правоохранители начали уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами.
Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных.
Кроме того, решают вопрос о дополнительной квалификации разоблаченного правонарушения по нескольким другим статьям.
На Полтавщине обнаружили нелегальный состав отравляющих веществ: Фото СБУ