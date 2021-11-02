Спецслужба здійснює комплекс заходів з протидії незаконному обігу небезпечних хімічних і біологічних матеріалів.

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На Полтавщині знайшли склад отруйних речовин

У Полтавській області співробітники СБУ виявили несанкціонований склад отруйних речовин. Правоохоронці вилучили токсини та біологічні агенти, які вважають збудниками гострих інфекційних хвороб.

Склад облаштували на одному з державних підприємств регіону.

Під час проведення слідчих дій СБУ вилучила

велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки,

майже 700 одиниць біологічних агентів,

приблизно 15 літрів прекурсорів,

майже 20 кілограмів хімікатів невстановленого походження.

Усі вилучені речовини направили на експертизу. Територію об'єкту взяли під посилену охорону.

Правоохоронці розпочали кримінальну справу

Після знахідки правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних.

Крім того, вирішують питання щодо додаткової кваліфікації викритого правопорушення за кількома іншими статтями.

На Полтавщині виявили нелегальний склад отруйних речовин: Фото СБУ