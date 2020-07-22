Жители села Ялосоветское Хорольского района и окрестных сел уже больше 2 часов перекрывают трассу международного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Люди требуют у представителей власти разобраться в ситуации со сменой руководства Государственного предприятия "Опытное хозяйство имени 9 Января" Андрея Пасюты и назначением нового руководителя и нового главного бухгалтера.

Дело в том, что после смены руководителей счета предприятия заморожены, а выплаты заработной платы приостановили, сообщает УНИАН.

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Подробнее о ситуации

Глава Хорольского районного совета Вера Мартюк объяснила, что местную власть очень беспокоит ситуация, которая сложилась вокруг опытного хозяйства.

Она рассказала, что более 300 работников живут за счет заработной платы от предприятия.



Люди перекрыли трассу международного значения / Фото "Центральный"

По словам Мартюк, местные не имеют собственной земли. "Хотя закон о распаевании земель госпредприятий Верховная рада уже приняла в первом чтении. И имею надежду, что после принятия во втором чтении, крестьяне смогут получить свою землю", – добавила она.

Сейчас местных волнует вопрос смены руководства. Дело в том, что руководителя предприятия Андрея Пасюту уже не первый раз отстраняют от работы, а со стороны высшего руководства не было никакого разъяснения. Собственно, именно это и вызвало у людей такую реакцию.

Как проходит акция

Селяне не нарушают закон, акция санкционированная. Сейчас на месте дежурят полицейские, а активисты перекрывают трассу с 15-минутными перерывами.



Акция проходит спокойно / Фото "Центральный"

В то же время местные настроены категорично.

Люди молчать не будут, и сегодняшний митинг тому подтверждение,

– отметила Вера Мартюк.

По состоянию на 17:00 акция протеста продолжается. Участники митинга ожидают приезда руководителей НААН Украины и реакции на их требования.

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