Мешканці села Ялосовецьке Хорольського району та навколишніх сіл уже понад 2 години перекривають трасу міжнародного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський. Люди вимагають у представників влади розібратися у ситуації зі зміною керівництва Державного підприємства "Дослідне господарство імені 9 Січня" Андрія Пасюти та призначенні нового керівника і нового головного бухгалтера.

Справа у тому, що після зміни керівників рахунки підприємства заморожені, а виплати заробітної плати призупинили, повідомляє УНІАН.

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Детальніше про ситуацію

Голова Хорольської районної ради Віра Мартюк пояснила, що місцеву владу дуже турбує ситуація, яка склалася довкола дослідного господарства.

Вона розповіла, що понад 300 працівників живуть за рахунок заробітної плати від підприємства.



Люди перекрили трасу міжнародного значення / Фото "Центральний"

За словами Мартюк, місцеві не мають власної землі. "Хоча закон про розпаювання земель держпідприємств Верховна рада уже ухвалила у першому читанні. І маю надію, що після ухвалення у другому читанні, селяни зможуть отримати свою землю", – додала вона.

Зараз місцевих хвилює питання зміни керівництва. Справа у тому, що керівника підприємства Андрія Пасюту уже не перший раз відсторонюють від роботи, а з боку вищого керівництва не було ніякого роз’яснення. Власне, саме це і викликало у людей таку реакцію.

Як відбувається акція

Селяни не порушують закон, акція санкціонована. Наразі на мсіці чергують поліцейські, а активісти перекривають трасу з 15-хвилинними перервами.



Акція відбувається спокійно / Фото "Центральний"

Водночас місцеві налаштовані категорично.

Люди мовчати не будуть і сьогоднішній мітинг тому підтвердження,

– зазначила Віра Мартюк.

Станом на 17:00 акція протесту ще триває. Учасники мітингу очікують приїзду керівників НААН України і реакції на їхні вимоги.

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