Как говорится на сайте ЦИК, сбор подписей продлится с 24 декабря 2021 года до 23 марта 2022 года включительно.
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Также 18 – 19 ноября 2021 года в Мачехах, Решетиловке, Пирятине и Глобино образовали 4 инициативные группы, которые планируют собирать подписи для вынесения на всеукраинский референдум по четырем вопросам.
На обсуждение планируют выносить следующие вопросы:
- Поддерживаете ли вы продажу объектов стратегической собственности Украины?
- Поддерживаете ли вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?
- Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?
- Поддерживаете ли вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины поставлялся украинцам с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не больше чем 30%?
Что о проведении референдума говорит законодательство
Для начала референдума по народной инициативе нужно собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей. Собирать их нужно в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области. В то же время нельзя на референдуме решать вопросы, которые:
- прямо противоречат Конституции,
- подрывают принципы защиты прав человека, независимость, суверенитет или территориальную целостность Украины.
Также на референдум нельзя выносить вопросы налогов, бюджета и амнистии. Если все нормы об инициировании референдума соблюли, то его должен объявить президент Украины своим указом.
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