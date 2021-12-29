Як мовиться на сайті ЦВК, збір підписів триватиме з 24 грудня 2021 року до 23 березня 2022 року включно.

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Також 18 – 19 листопада 2021 року у Мачухах, Решетилівці, Пирятині та Глобиному утворили 4 ініціативні групи, які планують збирати підписи для винесення на всеукраїнський референдум чотирьох питань.

На обговорення планують виносити такі питання:

Чи підтримуєте ви продаж об'єктів стратегічної власності України? Чи підтримуєте ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні? Чи підтримуєте ви легалізацію грального бізнесу? Чи підтримуєте ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався українцям з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30%?

Що про проведення референдуму каже законодавство

Для початку референдуму за народною ініціативою потрібно зібрати щонайменше 3 мільйони підписів. Збирати їх потрібно у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області. Водночас не можна на референдумі розв'язувати питання, які:

прямо суперечать Конституції,

підривають принципи захисту прав людини, незалежність, суверенітет чи територіальну цілісність України.

Також на референдум не можна виносити питання податків, бюджету та амністії. Якщо всі норми про ініціювання референдуму дотримали, то його має оголосити президент України своїм указом.

Зверніть увагу! Раніше парламент не підтримав законопроєкт №5596, який передбачає легалізацію медичного канабісу. Лише 184 народні депутати проголосували за відповідне рішення.



Легалізація марихуани у світі / Інфографіка 24 каналу