Инцидент произошел в городе Заводское на улице Озерной. Спасателям позвонила женщина, которая услышала плач ребенка.

Кстати Гибель ребенка в аквапарке Днепра: у полиции 2 версии

Ребенка сняли с балкона

Спасатели сразу прибыли на вызов. С помощью выдвижной лестницы они поднялись на балкон к малышу. Оказалось, что 6-летний ребенок был в квартире один. Его спустили и передали работникам полиции.

Инциденты с детьми: последние новости

  • На море в Одессе 8 августа едва не утонул ребенок. 8-летняя девочка потеряла сознание в воде, ее на берег вытащила мать. Спасатели оказали первую медицинскую помощь.
  • В августе из больницы Сингапура выписали ребенка, родившегося с весом всего 212 граммов. Сейчас он является самым маленьким из выживших после преждевременных родов.
  • В Новомосковске Днепропетровской области в пожаре пострадала женщина и ее маленький ребенок. Девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, у нее множественные ожоги.
  • Во Львове медики скорой спасли жизнь маленькой американке. Полуторагодовалая девочка едва не погибла из-за детали конструктора, которая попала ей в дыхательные пути.