Інцидент стався у місті Заводське на вулиці Озерній. Рятувальникам зателефонувала жінка, яка почула плач дитини.

До речі Загибель дитини в аквапарку Дніпра: у поліції мають 2 версії

Дитину зняли з балкона

Рятувальники одразу прибули на виклик. За допомогою висувної драбини вони піднялись на балкон до малечі. Виявилось, що 6-річна дитина була в квартирі сама. Її спустили та передали працівникам поліції.

Зверніть увагу! У ДСНС закликали батьків у жодному разі не лишати дитину вдома наодинці, адже це може обернутися трагедією.

Інциденти з дітьми: останні новини